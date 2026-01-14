Pourquoi plusieurs joueurs pourraient manquer la finale de la CAN

Attention, nouvelle règle ! Voilà une subtilité dans le règlement de la CAN importante à mesurer : le compteur des cartons jaunes n’est pas remis à 0 après les quarts.

Ce n’est pas le cas pour les autres grandes compétitions, comme en Ligue des champions, à l’Euro ou à la Coupe du monde, où les cartons jaunes n’ayant pas entraîné de suspension sont automatiquement remis à zéro après les quarts. La conséquence est simple : un groupe de 20 joueurs se retrouvent sous la menace d’une suspension pour la finale, dimanche. …

CM pour SOFOOT.com