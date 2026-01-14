Gérard Lopez se pose comme le sauveur des Girondins et répond sèchement à Bixente Lizarazu

L’outrecuidance, l’aplomb, le toupet ou encore le culot pourraient avoir pour définition dans le dictionnaire l’un des visages les plus détestés du foot français. Dans un entretien accordé à L’Equipe , Gérard Lopez s’est montré assez remonté. Envers qui ? Un peu tout le monde.

Méprisant les critiques, le président et propriétaire des Girondins de Bordeaux déclare ne rien avoir à gagner en investissant dans le club, aujourd’hui pensionnaire de National 2 (équivalant à une valorisation de zéro euro) : « Quand je suis arrivé, le club était au tribunal de commerce. Il n’y avait personne pour le sauver, personne pour investir, personne pour faire quoi que ce soit. On doute de l’amour que je peux maintenant avoir pour ce club-là, pour les gens, pour les joueurs, pour des supporters dont je reçois des messages de remerciements. Je le fais pour ces gens-là. Je n’ai rien à gagner. J’ai envie de faire l’investissement qu’il faut. Je suis patient. » …

SW pour SOFOOT.com