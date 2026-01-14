Michael Carrick s'installe sur le banc de Manchester United

Guess who’s back ? Michael Carrick se voit officiellement confier les clés de Manchester United. Les Red Devils ont annoncé la nouvelle ce mardi soir, en nommant l’ancien milieu de terrain jusqu’à la fin de la saison.

« Avoir la responsabilité de diriger Manchester United est un honneur. Je sais ce qu’il faut pour réussir ici ; je me concentre désormais sur le fait d’aider les joueurs à atteindre les standards que nous attendons de cet incroyable club », a déclaré l’ex-entraîneur de Middlesbrough dans le communiqué du club.…

CM pour SOFOOT.com