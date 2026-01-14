 Aller au contenu principal
La nouvelle régalade de Rayan Cherki avec Manchester City
information fournie par So Foot 14/01/2026 à 11:09

Mais Cherki, ce mec ! Au-delà d’avoir pris une sérieuse option sur la finale de League Cup en s’offrant une victoire 0-2 face à Newcastle , les Citizens ont réalisé (encore une fois) à quel point leur joueur recruté cet été est génial.

Dans un match bien chiant, le numéro 10 a décidé d’illuminer St James’ Park avec une action sortie de nulle part. Trouvé par le nouvel arrivant Antoine Semenyo, il décale d’une talonnade sublime Rayan Aït-Nouri (beaucoup plus tranchant quand il n’y a pas de Super Eagles en face), qui le retrouve sur une passe en retrait avant de finir sous le pied de Nick Pope.…

MH pour SOFOOT.com

Copyright © 2026 So Foot

