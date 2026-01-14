La nouvelle régalade de Rayan Cherki avec Manchester City
Mais Cherki, ce mec ! Au-delà d’avoir pris une sérieuse option sur la finale de League Cup en s’offrant une victoire 0-2 face à Newcastle , les Citizens ont réalisé (encore une fois) à quel point leur joueur recruté cet été est génial.
Dans un match bien chiant, le numéro 10 a décidé d’illuminer St James’ Park avec une action sortie de nulle part. Trouvé par le nouvel arrivant Antoine Semenyo, il décale d’une talonnade sublime Rayan Aït-Nouri (beaucoup plus tranchant quand il n’y a pas de Super Eagles en face), qui le retrouve sur une passe en retrait avant de finir sous le pied de Nick Pope.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer