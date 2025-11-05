Vidéo : l'enchaînement improbable qui a conduit à la défaite de l'OM contre l'Atalanta
Brutal.
De la 89 e minute où la main évidente d’Ederson aurait dû permettre à l’OM de bénéficier d’un penalty pour essayer d’arracher la victoire, à la 90 e qui a vu l’entrant Lazar Samardžić marquer un but extraordinaire pour offrir les trois points à l’Atalanta au Vélodrome, les supporters marseillais sont passés par de nombreuses émotions. …
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer