Vidéo : l'enchaînement improbable qui a conduit à la défaite de l'OM contre l'Atalanta
05/11/2025 à 23:22

Vidéo : l'enchaînement improbable qui a conduit à la défaite de l'OM contre l'Atalanta

Vidéo : l'enchaînement improbable qui a conduit à la défaite de l'OM contre l'Atalanta

Brutal.

De la 89 e minute où la main évidente d’Ederson aurait dû permettre à l’OM de bénéficier d’un penalty pour essayer d’arracher la victoire, à la 90 e qui a vu l’entrant Lazar Samardžić marquer un but extraordinaire pour offrir les trois points à l’Atalanta au Vélodrome, les supporters marseillais sont passés par de nombreuses émotions. …

CG pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2025 So Foot

A lire aussi

  • Le milieu Français de Manchester City Rayan Cherki célèbre son but mercredi soir en Ligue des champions, le quatrième de son équipe contre Dortmund. ( AFP / Oli SCARFF )
    Ligue des champions - Marseille s'enfonce, l'Inter tient le rythme des leaders
    information fournie par AFP 05.11.2025 23:20 

    L'Olympique de Marseille sans punch s'est incliné à domicile contre l'Atalanta Bergame (1-0) sur un but controversé mercredi pour la 4e journée de Ligue des champions où l'Inter Milan, vainqueur du Kairat Almaty (2-1), a réussi le carton plein comme le Bayern et ... Lire la suite

  • Le Barça accroché à Bruges
    Le Barça accroché à Bruges
    information fournie par So Foot 05.11.2025 23:14 

    Club Bruges 3 – 3 FC Barcelone Buts : Tresoldi (6 e ) et Forbs (17 e et 64 e ) pour les Bleu et Noir // F.Torres (8 e ), Lamine Yamal (61 e ) et Tzolis (CSC, 77 e ) pour les Blaugrana Quel match !… TJ pour SOFOOT.com

  • Manchester City domine Dortmund, Cherki buteur
    Manchester City domine Dortmund, Cherki buteur
    information fournie par So Foot 05.11.2025 23:12 

    Manchester City 4-1 Dortmund Buts : Foden (22 e et 57 e ), Haaland (29 e ) et Cherki (90 e +1) pour les Cityzens // Anton (72 e ) Plus d’informations à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com

  • L'OM congelé par l'Atalanta dans l'ennui et un scénario cruel
    L'OM congelé par l'Atalanta dans l'ennui et un scénario cruel
    information fournie par So Foot 05.11.2025 23:12 

    Les Marseillais vont maudire pendant longtemps cette 90e minute, où on est passé d'un potentiel penalty pour l'OM au but de la victoire pour l'Atalanta. 0-1, score final, au bout d'un match globalement raté par les Phocéens, qui glissent hors de la zone de barrages ... Lire la suite

