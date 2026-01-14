Victorieux à Cologne, le Bayern creuse le fossé avec ses concurrents en championnat
Cologne 1-3 Bayern Munich
Buts : Maina (41 e ) pour les Boucs // Gnabry (45 e +5), Min-jae (71 e ) et Karl (84 e ) pour le Bayern
Le Bayern déroule. La bande de Vincent Kompany a pris 11 points d’avance ce mercredi soir sur son dauphin en Bundesliga (Dortmund), en s’imposant sur la pelouse de Cologne (3-1) . Surpris en début de match par l’ouverture du score des locaux peu avant la pause, les Bavarois ont réagi dans la foulée par Serge Gnabry.…
