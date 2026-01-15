Milan braque Côme grâce à ses Français
Côme 1-3 AC Milan
Buts : Kempf (10 e ) pour les Lariani // Nkunku (SP, 45 e +1) et Rabiot (55 e & 88 e ) pour les Rossoneri
Milan peut remercier l’Hexagone d’exister. Ce jeudi soir face à Côme, l’AC Milan a réalisé un joli hold-up en décrochant les trois points malgré une domination incontestable des Lariani (1-3). Un sacré coup réalisé par la bande de Massimiliano Allegri, puisque l’équipe de Cesc Fàbregas n’avait toujours pas perdu à domicile cette saison. Trois Frenchies – ou plutôt trois Francesi – ont joué les rôles de cambrioleurs au stade Giuseppe-Sinigaglia : Christopher Nkunku, Adrien Rabiot et Mike Maignan.…
