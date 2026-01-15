Le Barça ne se plante pas face au Racing de Santander en Copa del Rey

Racing de Santander 0-2 FC Barcelone

Buts : Torres (66 e ) & Yamal (90 e +6) pour les Blaugranas

Cette fois, pas d’exploit. Au lendemain de l’élimination du Real Madrid face à l’ogre Albacete (3-2) en huitièmes de finale de la Copa del Rey, le FC Barcelone a évité de subir une humiliation similaire face à une équipe de D2 en s’imposant sur le terrain du Racing de Santander (0-2). Un succès qui ne fut pas totalement tranquille pour les Catalans, qui auraient franchement pu être emmenés en prolongation par le leader de Liga Adelante.…

FL pour SOFOOT.com