Le Barça ne se plante pas face au Racing de Santander en Copa del Rey
Racing de Santander 0-2 FC Barcelone
Buts : Torres (66 e ) & Yamal (90 e +6) pour les Blaugranas
Cette fois, pas d’exploit. Au lendemain de l’élimination du Real Madrid face à l’ogre Albacete (3-2) en huitièmes de finale de la Copa del Rey, le FC Barcelone a évité de subir une humiliation similaire face à une équipe de D2 en s’imposant sur le terrain du Racing de Santander (0-2). Un succès qui ne fut pas totalement tranquille pour les Catalans, qui auraient franchement pu être emmenés en prolongation par le leader de Liga Adelante.…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer