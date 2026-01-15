 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La tribune d'Auteuil partiellement fermée pour PSG-Lille
information fournie par So Foot 15/01/2026 à 22:16

La tribune d'Auteuil partiellement fermée pour PSG-Lille

La tribune d'Auteuil partiellement fermée pour PSG-Lille

Pour la réception de Lille, vendredi soir au Parc des Princes, une partie de la tribune Auteuil restera orpheline de ses habitués . La commission de discipline de la LFP a tranché ce mercredi en prononçant une fermeture partielle de la tribune pour un match ferme , avec effet immédiat. En cause : l’usage d’engins pyrotechniques lors de la victoire contre le Paris FC, le 4 janvier dernier (2-1).

La soirée en tribunes avait été électrique mais maîtrisée, la rencontre ayant pu se dérouler sans interruption ni débordements. Le club parisien paie en réalité aussi pour l’ambiance sonore. La reprise du chant « les rats », entonné en chœur par des supporters du PSG et du Paris FC, a également pesé dans la balance. Ce refrain bien connu, adressé à Marseille, comporte en effet des paroles à caractère raciste, déjà pointées du doigt à de nombreuses reprises ces dernières années.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Milan braque Côme grâce à ses Français
    Milan braque Côme grâce à ses Français
    information fournie par So Foot 15.01.2026 22:44 

    Côme 1-3 AC Milan Buts : Kempf (10 e ) pour les Lariani // Nkunku (SP, 45 e +1) et Rabiot (55 e & 88 e ) pour les Rossoneri Milan peut remercier l’Hexagone d’exister. Ce jeudi soir face à Côme, l’AC Milan a réalisé un joli hold-up en décrochant les trois points ... Lire la suite

  • Olivier Létang s'explique après son pétage de plombs : « Sur le fond, j'ai raison »
    Olivier Létang s'explique après son pétage de plombs : « Sur le fond, j'ai raison »
    information fournie par So Foot 15.01.2026 21:53 

    Le fond de Létang. Lors de la défaite de Lille face à Rennes le 3 janvier dernier (0-2), Olivier Létang s’était mis en évidence d’une bien piètre manière en interpellant avec virulence l’arbitre de la rencontre, Eric Wattellier , dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy ... Lire la suite

  • Alerte aux beaux buts lors de Hellas Vérone-Bologne
    Alerte aux beaux buts lors de Hellas Vérone-Bologne
    information fournie par So Foot 15.01.2026 21:16 

    Hellas Vérone 2-3 Bologne Buts : Orban (13 e ) et Freuler (CSC, 71 e ) pour les Scaligeri // Orsolini (21 e ), Odgaard (29 e ) et Castro (44 e ) pour les Rossoblù Le match devant lequel vous auriez dû passer votre jeudi soir. En déplacement à l’Hellas Vérone, Bologne ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé sera-t-il privé de ses retrouvailles avec Monaco ?
    Kylian Mbappé sera-t-il privé de ses retrouvailles avec Monaco ?
    information fournie par So Foot 15.01.2026 20:48 

    Monaco à l’abri de l’ouragan Mbappé ? Alors que le Real Madrid gêne tout le monde en ce moment, au point de se prendre une décharge par un électricien de métier en Copa del Rey, Álvaro Arbeloa ne pourra peut-être pas compter tout de suite sur Kylian Mbappé pour ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank