La tribune d'Auteuil partiellement fermée pour PSG-Lille

Pour la réception de Lille, vendredi soir au Parc des Princes, une partie de la tribune Auteuil restera orpheline de ses habitués . La commission de discipline de la LFP a tranché ce mercredi en prononçant une fermeture partielle de la tribune pour un match ferme , avec effet immédiat. En cause : l’usage d’engins pyrotechniques lors de la victoire contre le Paris FC, le 4 janvier dernier (2-1).

La soirée en tribunes avait été électrique mais maîtrisée, la rencontre ayant pu se dérouler sans interruption ni débordements. Le club parisien paie en réalité aussi pour l’ambiance sonore. La reprise du chant « les rats », entonné en chœur par des supporters du PSG et du Paris FC, a également pesé dans la balance. Ce refrain bien connu, adressé à Marseille, comporte en effet des paroles à caractère raciste, déjà pointées du doigt à de nombreuses reprises ces dernières années.…

FL pour SOFOOT.com