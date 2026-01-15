Futsal : la France rattrapée sur le fil par la Belgique, un nouveau recordman de sélections chez les Bleus

Une fête des voisins sans seum, c’est quand même chouette ! Les Bleus ont offert du spectacle par moments, mais se sont fait rejoindre dans la dernière minute par une Belgique accrocheuse (5-5) lors d’un match amical ce jeudi au stade Pierre-de-Coubertin. Une fin frustrante juste avant le départ pour l’Euro de futsal (du 21 janvier au 7 février, en Lettonie, Lituanie et Slovénie), mais qui restera surtout comme la soirée de Sid Belhaj . Le joueur du Sporting Paris est devenu le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus, avec 152 sélections (pour 45 buts), dépassant Djamel Haroun (151 sélections), avec qui il partageait auparavant le record.

Dans la légende de l’Equipe de France Futsal ⭐️ En honorant ce soir sa 1️⃣5️⃣2️⃣e sélection, Sid Belhaj devient le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus 🇫🇷 pic.twitter.com/5hd6QMXOkv…

FL pour SOFOOT.com