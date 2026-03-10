 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Victor Osimhen lâche quelques larmes devant le tifo de Galatasaray en son honneur
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 20:14

Victor Osimhen lâche quelques larmes devant le tifo de Galatasaray en son honneur

Victor Osimhen lâche quelques larmes devant le tifo de Galatasaray en son honneur

On vous a déjà dit que Galatasaray avait un sacré public ? Les supporters stambouliotes l’ont encore prouvé ce mardi soir, alors que leur club recevait Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Avant le coup d’envoi, un magnifique tifo a été déployé dans les tribunes du Rams Park en l’honneur de la star parmi les stars du bord du Bosphore : Victor Osimhen .

𝗟𝗘 𝗧𝗜𝗙𝗢 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗚𝗔𝗟𝗔𝗧𝗔𝗦𝗔𝗥𝗔𝗬 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥 𝗢𝗦𝗜𝗠𝗛𝗘𝗡 🇳🇬 😍…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Galatasaray surprend Liverpool dans la chaleur du Rams Park
    Galatasaray surprend Liverpool dans la chaleur du Rams Park
    information fournie par So Foot 10.03.2026 20:42 

    Galatasaray 1-0 Liverpool Buts : Lemina (7 e ) pour Cimbom Un remake à la turque ! Ce mardi, Galatasaray a remporté la première manche de son huitième de finale de Ligue des champions face à Liverpool (1-0) au Rams Park, un peu plus de cinq mois après avoir battu ... Lire la suite

  • Quand des fans de Tottenham croisent Mauricio Pochettino dans l’avion
    Quand des fans de Tottenham croisent Mauricio Pochettino dans l’avion
    information fournie par So Foot 10.03.2026 18:19 

    « Comment te récupérer putain !? » Pas certain que les Anglais connaissent ce célèbre mème, mais les supporters de Tottenham ont peut-être eu cette réflexion à propos de leur ancien coach Mauricio Pochettino. Pochettino en observation pour la Coupe du monde Dans ... Lire la suite

  • Le Camp Nou peut accueillir 63 000 personnes
    Le Camp Nou peut accueillir 63 000 personnes
    information fournie par So Foot 10.03.2026 18:12 

    Du Nouste Camp au Camp Nou. Le stade du FC Barcelone est toujours en travaux, mais voit le bout du tunnel. Alors que les hommes de Hansi Flick jouent à nouveau dans leur stade deux ans après l’avoir quitté et dépensé près de 1,5 milliard d’euros, la mairie de Barcelone ... Lire la suite

  • Le Real Madrid interdit les chants contre Pep Guardiola
    Le Real Madrid interdit les chants contre Pep Guardiola
    information fournie par So Foot 10.03.2026 18:12 

    Des retrouvailles en douceur. Afin d’éviter toute mésaventure lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face à Manchester City, le Real Madrid a prié ses supporters de ne pas scander de chants ou de slogans mentionnant Pep Guardiola. Comme le relaie ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank