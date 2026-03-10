Victor Osimhen lâche quelques larmes devant le tifo de Galatasaray en son honneur
On vous a déjà dit que Galatasaray avait un sacré public ? Les supporters stambouliotes l’ont encore prouvé ce mardi soir, alors que leur club recevait Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Avant le coup d’envoi, un magnifique tifo a été déployé dans les tribunes du Rams Park en l’honneur de la star parmi les stars du bord du Bosphore : Victor Osimhen .
𝗟𝗘 𝗧𝗜𝗙𝗢 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗚𝗔𝗟𝗔𝗧𝗔𝗦𝗔𝗥𝗔𝗬 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥 𝗢𝗦𝗜𝗠𝗛𝗘𝗡 🇳🇬 😍…
