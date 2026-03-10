Galatasaray surprend Liverpool dans la chaleur du Rams Park

Galatasaray 1-0 Liverpool

Buts : Lemina (7 e ) pour Cimbom

Un remake à la turque ! Ce mardi, Galatasaray a remporté la première manche de son huitième de finale de Ligue des champions face à Liverpool (1-0) au Rams Park, un peu plus de cinq mois après avoir battu les Reds sur le même score lors de la phase de ligue, à chaque fois avec un but tombé très tôt. L’ambiance bouillante d’Istanbul a une nouvelle fois fait des siennes, elle qui avait aussi permis au Cimbom de faire tomber la Juventus (5-2), Bodø/Glimt (3-1) et d’accrocher l’Atlético de Madrid (1-1) cette saison.…

FL pour SOFOOT.com