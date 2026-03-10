Le Real Madrid interdit les chants contre Pep Guardiola

Des retrouvailles en douceur. Afin d’éviter toute mésaventure lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face à Manchester City, le Real Madrid a prié ses supporters de ne pas scander de chants ou de slogans mentionnant Pep Guardiola.

Comme le relaie Marca , l’idée serait d’éviter un nouveau bazar à gérer avec l’UEFA. En effet, les Merengues aimeraient éviter de voir un nouveau supporter leur causer du tort, à l’image des saluts nazis observés lors du barrage retour contre Benfica (2-1). Ce geste a notamment valu une amende de 15 000 euros, ainsi qu’une fermeture partielle de 500 places en tribunes pour le prochain match de C1. …

SW pour SOFOOT.com