Quand des fans de Tottenham croisent Mauricio Pochettino dans l’avion

« Comment te récupérer putain !? » Pas certain que les Anglais connaissent ce célèbre mème, mais les supporters de Tottenham ont peut-être eu cette réflexion à propos de leur ancien coach Mauricio Pochettino.

Pochettino en observation pour la Coupe du monde

Dans un vol vers Madrid, des fans du club londonien ont croisé l’entraîneur argentin . « Mauricio Pochettino, il est magique », ont-ils d’abord chanté avant que l’un d’entre eux ne crie : « On veut que tu reviennes, Mauricio ! On veut que tu reviennes ! » Actuellement sélectionneur des États-Unis, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain sera libre fin juillet. Des rumeurs l’envoient du côté du Real Madrid .…

EA pour SOFOOT.com