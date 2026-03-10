Le Camp Nou peut accueillir 63 000 personnes

Du Nouste Camp au Camp Nou. Le stade du FC Barcelone est toujours en travaux, mais voit le bout du tunnel. Alors que les hommes de Hansi Flick jouent à nouveau dans leur stade deux ans après l’avoir quitté et dépensé près de 1,5 milliard d’euros, la mairie de Barcelone a autorisé l’ouverture d’une nouvelle tribune pour le reste de la saison.

Plus grand stade d’Europe

18 000 personnes supplémentaires peuvent voir les arabesques de Lamine Yamal, ce qui porte la capacité actuelle du stade du Barça à 63 000 personnes . Le FC Barcelone devrait attendre 2027 pour voir un Camp Nou plein et recouvert d’un toit. 105 000 personnes pourront alors assister aux matchs des Blaugranas .…

UL pour SOFOOT.com