 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Victor Ikpeba : « Aux Jeux 96, on a rendu fière toute l’Afrique »
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 12:27

Ajouter Boursorama à vos sources

Victor Ikpeba : « Aux Jeux 96, on a rendu fière toute l’Afrique »

Victor Ikpeba : « Aux Jeux 96, on a rendu fière toute l’Afrique »

Il a battu le Brésil de R9, Roberto Carlos, Bebeto, Dida, puis l’Argentine de Crespo, Gallardo ou encore Ayala. Dans un entretien à retrouver dans le nouveau numéro de So Foot , Victor Ikpeba revient sur le sacre des Super Eagles aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996 , aux côtés d’une génération dorée composée d’Okocha, Oruma, Kanu… rapportant un premier titre international au continent africain.

« Dans ma carrière, il y a eu un avant et un après ces JO »

Deux ans après la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, où il n’a pas joué une seule minute, les JO 96 sont apparus comme une bouffée d’oxygène pour l’attaquant , malgré des relations compliquées avec la délégation à l’époque : « Une fois aux États-Unis, c’était très tendu avec la délégation, parce que l’organisation, c’était un peu la cata (…) mais contrairement à la Coupe du monde 94, il y avait un super état d’esprit dans le groupe, une vraie cohésion. »

LT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La fédération portugaise réfléchit à son hommage pour Ronaldo
    La fédération portugaise réfléchit à son hommage pour Ronaldo
    information fournie par So Foot 05.11.2026 12:49 

    Quelques minutes après l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, la Fédération portugaise de football a publié un communiqué pour remercier CR7 : « La FPF exprime sa gratitude la plus profonde et éternelle à son capitaine de toujours, Cristiano ... Lire la suite

  • Le président de la Fédé japonaise candidat à la FIFA
    Le président de la Fédé japonaise candidat à la FIFA
    information fournie par So Foot 05.11.2026 12:47 

    Le vent est-il définitivement en train de tourner ? Après une fin d’été dans la tourmente, Gianni Infantino a vu les polémiques à son encontre s’éteindre petit à petit. Tranquillement en route vers un quatrième mandat, le président de la FIFA pourrait toutefois ... Lire la suite

  • Quand Zinédine Zidane impressionne le traducteur de la fédération turque
    Quand Zinédine Zidane impressionne le traducteur de la fédération turque
    information fournie par So Foot 05.11.2026 12:39 

    Vous avez dit aura ? Alors que l’équipe de France version ZZ s’apprête à entamer le dernier tour de piste de cette année 2026, l’histoire retiendra que l’aventure du champion du monde 1998 à la tête des Bleus a débuté par un succès en terres turques, à Izmit en ... Lire la suite

  • Tactique : les 20 minutes d'héroïsme où Lens a regardé Côme dans les yeux
    Tactique : les 20 minutes d'héroïsme où Lens a regardé Côme dans les yeux
    information fournie par So Foot 05.11.2026 12:30 

    Pendant une raclée, on a tous déjà entendu un coach hurler : « Allez les gars, c’est comme s’il y avait 0-0. » On a pris Yannick Cahuzac au pied de la lettre, et c’est vrai qu’à partir de la 70e minute, le RC Lens a vraiment regardé Côme dans les yeux. Décryptage ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank