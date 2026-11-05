Victor Ikpeba : « Aux Jeux 96, on a rendu fière toute l’Afrique »

Il a battu le Brésil de R9, Roberto Carlos, Bebeto, Dida, puis l’Argentine de Crespo, Gallardo ou encore Ayala. Dans un entretien à retrouver dans le nouveau numéro de So Foot , Victor Ikpeba revient sur le sacre des Super Eagles aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996 , aux côtés d’une génération dorée composée d’Okocha, Oruma, Kanu… rapportant un premier titre international au continent africain.

« Dans ma carrière, il y a eu un avant et un après ces JO »

Deux ans après la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, où il n’a pas joué une seule minute, les JO 96 sont apparus comme une bouffée d’oxygène pour l’attaquant , malgré des relations compliquées avec la délégation à l’époque : « Une fois aux États-Unis, c’était très tendu avec la délégation, parce que l’organisation, c’était un peu la cata (…) mais contrairement à la Coupe du monde 94, il y avait un super état d’esprit dans le groupe, une vraie cohésion. » …

LT pour SOFOOT.com