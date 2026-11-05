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Le président de la Fédé japonaise candidat à la FIFA
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 12:47

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Le président de la Fédé japonaise candidat à la FIFA

Le président de la Fédé japonaise candidat à la FIFA

Le vent est-il définitivement en train de tourner ? Après une fin d’été dans la tourmente, Gianni Infantino a vu les polémiques à son encontre s’éteindre petit à petit. Tranquillement en route vers un quatrième mandat, le président de la FIFA pourrait toutefois être rattrapé par ces multiples affaires et un semblant de concurrence. Après Ramon Vega, c’est au tour de Kozo Tashima d’annoncer, ce jeudi, sa candidature à la présidence de la FIFA.

La Confédération asiatique a récemment soutenu Infantino

Actuellement président de la Fédé japonaise depuis 2016, l’ancien international nippon (7 sélections) est également membre du Conseil de la FIFA depuis 2015, et du comité exécutif de la Confédération asiatique (AFC) depuis 2011. « Il ne s’agit pas de gagner ou de perdre, mais de transmettre au monde l’éthique, la rigueur et l’intégrité qui caractérisent le football japonais » , a-t-il déclaré auprès du média Sports Nippon . Des valeurs oubliées depuis bien trop longtemps par la FIFA.…

EL pour SOFOOT.com

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