Quand Zinédine Zidane impressionne le traducteur de la fédération turque

Vous avez dit aura ? Alors que l’équipe de France version ZZ s’apprête à entamer le dernier tour de piste de cette année 2026, l’histoire retiendra que l’aventure du champion du monde 1998 à la tête des Bleus a débuté par un succès en terres turques, à Izmit en septembre dernier par un court succès (0-1).

Cette rencontre, pourtant anecdotique sur le plan sportif et disputée dans une ville paumée de Turquie, a été le théâtre de la première de l’idole de tout un peuple. Malgré son expérience dans le métier de traducteur marquée par 7 ans de collaboration avec la fédé turque, Recep Sönmez, 40 ans, n’a pas pu masquer le stress procuré par le face-à-face avec son idole.…

MB pour SOFOOT.com