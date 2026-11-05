La fédération portugaise réfléchit à son hommage pour Ronaldo

Quelques minutes après l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, la Fédération portugaise de football a publié un communiqué pour remercier CR7 : « La FPF exprime sa gratitude la plus profonde et éternelle à son capitaine de toujours, Cristiano Ronaldo […]. C’est avec un sentiment de profonde gratitude et d’immense admiration que la FPF tient à rendre publiquement hommage à Cristiano Ronaldo et à le remercier pour son parcours absolument extraordinaire au service de notre pays. Plus qu’un athlète d’exception, notre capitaine a été un leader inspirant, un exemple de dévouement et le symbole par excellence de l’âme de notre équipe nationale » .

Un hommage rendu ?

Pour la FPF, hors de question de laisser Ronaldo partir sans lui rendre l’hommage qu’il mérite : « C’est pourquoi la Fédération portugaise de football refuse de laisser cet adieu se faire sans lui rendre l’hommage qui lui est dû. Nous avons la ferme et profonde volonté d’organiser, de planifier, de participer et de collaborer activement à ce qui restera à jamais un hommage à la hauteur de l’immense carrière de Cristiano Ronaldo, au cours duquel les supporters et le pays pourront applaudir et célébrer, une fois de plus, le joueur qui nous a tant apporté » . Le communiqué termine par des remerciements et une petite référence au record qui anime Ronaldo pour la fin de sa carrière : « En route pour le 1 000 e but !!! ». …

LP pour SOFOOT.com