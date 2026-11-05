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Les meilleurs stats de CR7 en sélection
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 14:07

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Les meilleurs stats de CR7 en sélection

Les meilleurs stats de CR7 en sélection

CR7 au Portugal, c’est fini. Il n’aura plus jamais de « SIUUU » pour Cristiano Ronaldo sous le maillot de la Seleção . Des « SIUUU » , il y en aura pourtant eu quelques-uns, au vu des stats de Ronaldo pour le Portugal . Petit florilège.

234 : comme le nombre de fois où Ronaldo aura porté la tunique rouge.…

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