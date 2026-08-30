Victoire folle de Chelsea contre Brighton

Chelsea 4-3 Brighton

Buts : Lavia (4 e ), Neto (14 e ), Pedro (32 e ), Palmer (74 e ) // Yalcouye (35 e ), Pedro CSC (63 e ), Gross (90 e +6)

L’élève modèle. Xabi Alonso a remporté son troisième match sur le banc de Chelsea, ce dimanche, au bout d’un sacré duel face à Brighton (4-3).On pensait les Blues tranquilles au bout d’une demi-heure grâce aux buts de Roméo Lavia (4 e ), Pedro Neto (14 e ) et João Pedro (32 e )… Que nenni ! Brighton est revenu dans le match par Malick Yalcouye (35 e ) et un CSC de Pedro (63 e ).…

QB pour SOFOOT.com