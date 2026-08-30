Non, Grenoble n'était pas la dernière équipe de L1 à faire le 2/2

On remet dans l’ordre. Au coup de sifflet final du choc entre Monaco et Marseille, quelques sourcils se sont levés (et pas seulement celui de Carlo Ancelotti) à l’écoute du plateau de Ligue 1+. On a pu entendre que l’ASM, avec deux victoires en deux journées , était la première équipe à six points à ce stade de la saison en Ligue 1 depuis Grenoble en 2008 . L’ « information » a été immédiatement relayée sur les réseaux sociaux, mais c’est évidemment faux : il suffit de remonter à l’an dernier pour voir Toulouse lancer sa saison par deux victoires.

Ce n’est pas tout : ce mois d’août 2025 avait aussi vu l’OL gagner ses trois premiers matchs de championnat, quand le PSG avait aligné quatre victoires. On vous épargne la liste complète des 18 dernières années. En revanche, et c’est là que les pinceaux ont dû s’emmêler, l’AS Monaco est la première équipe depuis le GF38 de 2008 qui occupe la tête du championnat en solo avec six points au soir de la deuxième journée.…

QB pour SOFOOT.com