Paredes espère une réduction de sa sanction

Il râle autant sur le terrain qu’en dehors. Leandro Paredes a voulu jouer les caïds lors de la finale de la Coupe du monde , ce qui lui a valu une suspension de 10 matchs. Il a quand même de la chance : la FIFA a accepté que les matchs amicaux de l’Argentine entrent dans le décompte, ce qui lui permettra théoriquement de retrouver le maillot de l’ Albiceleste en 2027 . Le milieu de terrain de Boca Juniors espère même ne pas avoir à attendre aussi longtemps puisqu’il a confirmé qu’il comptait faire appel.

« Ça semble exagéré , a-t-il commenté à l’issue du match contre Lanús. Gavi n’a écopé que d’un match de suspension alors que c’est lui qui m’a donné un coup de poing dans la poitrine. Mais bon, c’est fait. Il ne reste plus qu’à faire appel et voir s’ils peuvent réduire la sanction . Je pense qu’elle peut être allégée car à mon avis, elle est excessive . Des personnes travaillent dessus, j’espère que ce sera possible. » …

QB pour SOFOOT.com