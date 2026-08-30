Monaco et Paris brutalisent l'OM

L'euphorie du premier match est envolée : l'OM est brutalement revenu sur terre ce dimanche à Monaco (2-0). L'ASM a logiquement pris le dessus sur son voisin, guidé par un Paris Brunner intenable.

Monaco 2-0 Marseille

Buts : Brunner (13 e , 54 e )

Louis-II ne réussit décidément pas à l’OM. Les Marseillais étaient avertis, puisqu’ils sont arrivés sur le Rocher en sachant qu’ils y restaient sur trois défaites. Ils n’ont cependant pas pu empêcher la passe de quatre, dépassés par la puissance de Paris Brunner, double buteur. Deux matchs, deux victoires : l’AS Monaco s’installe sur le trône du championnat et montre les muscles à cinq jours de se présenter au Parc des Princes chez le champion.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com