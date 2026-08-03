Victime de racisme, un arbitre quitte le terrain pour porter plainte

Cette fois, c’est l’arbitre qui a décidé de quitter le terrain et il a bien fait. Marcos Roberto de Jesus Nunes était l’homme en noir de la rencontre entre Votoraty et Referência, un match comptant pour le championnat paulista U15. Dans cette rencontre, un supporter a eu la merveilleuse idée de le traiter de « singe » à la fin de la première période. Informé par la déléguée du match et plusieurs témoins, l’homme au sifflet a activé le protocole antiraciste au moment de rentrer aux vestiaires, avant de quitter la pelouse pour porter plainte.

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MJ pour SOFOOT.com