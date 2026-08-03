Dix grosses recrues achetées en Bundesliga qui valaient le coût

En signant au Real Madrid pour 120 millions d’euros, Yan Diomandé pourrait devenir l’une des plus grosses ventes de la Bundesliga. De quoi coller une étiquette de bon vendeur au championnat allemand, parfois décrié pour ses joueurs hors de prix qui ne performent pas toujours à l’étranger. Plusieurs bonnes affaires prouvent cependant le contraire.

Jude Bellingham

103 + 30 millions d’euros, du Borussia Dortmund au Real Madrid, été 2023

Si Hey Jude est le 7 e single le plus vendu des Beatles, Jude Bellingham était le 7 e joueur le plus cher de tous les mercatos, avant celui délirant de cet été 2026. N’en déplaise à Philippe Coutinho, João Félix et Alexander Isak, Jude Bellingham est assis à la table des Neymar Jr et Kylian Mbappé, celle des transferts à plus de 100 millions qui en valent largement la peine. D’autant plus que, lui, a une Ligue des champions à son palmarès et ce, dès sa première année avec le Real Madrid. Merci Dortmund d’avoir poli ce diamant brut pendant trois saisons (2020-2023).…

Par Nathan Beaufils pour SOFOOT.com