 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dix grosses recrues achetées en Bundesliga qui valaient le coût
information fournie par So Foot 03/08/2026 à 23:54
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Dix grosses recrues achetées en Bundesliga qui valaient le coût

Dix grosses recrues achetées en Bundesliga qui valaient le coût

En signant au Real Madrid pour 120 millions d’euros, Yan Diomandé pourrait devenir l’une des plus grosses ventes de la Bundesliga. De quoi coller une étiquette de bon vendeur au championnat allemand, parfois décrié pour ses joueurs hors de prix qui ne performent pas toujours à l’étranger. Plusieurs bonnes affaires prouvent cependant le contraire.

Jude Bellingham

103 + 30 millions d’euros, du Borussia Dortmund au Real Madrid, été 2023

Si Hey Jude est le 7 e single le plus vendu des Beatles, Jude Bellingham était le 7 e joueur le plus cher de tous les mercatos, avant celui délirant de cet été 2026. N’en déplaise à Philippe Coutinho, João Félix et Alexander Isak, Jude Bellingham est assis à la table des Neymar Jr et Kylian Mbappé, celle des transferts à plus de 100 millions qui en valent largement la peine. D’autant plus que, lui, a une Ligue des champions à son palmarès et ce, dès sa première année avec le Real Madrid. Merci Dortmund d’avoir poli ce diamant brut pendant trois saisons (2020-2023).…

Par Nathan Beaufils pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lyon : ambition commando
    Lyon : ambition commando
    information fournie par So Foot 03.08.2026 23:36 

    Ce mardi, à Prague, l’OL entame sa sinueuse route vers une qualification en Ligue des champions, une compétition qu’elle n’a plus disputée depuis le Final 8 de 2020. Mais en pleine stabilisation structurelle, le club rhodanien devra néanmoins très vite décider ... Lire la suite

  • Cinq absences confirmées côté OL avant le Sparta
    Cinq absences confirmées côté OL avant le Sparta
    information fournie par So Foot 03.08.2026 23:09 

    L’OL devra faire avec ses armes. Malgré un bilan positif en matchs amicaux (quatre victoires, deux défaites) et un défi stimulant qui l’amènerait pour la première fois en Ligue des champions pour la première fois depuis six ans, Lyon se présentera diminué mardi ... Lire la suite

  • Chelsea refourgue encore un de ses jeunes à Strasbourg
    Chelsea refourgue encore un de ses jeunes à Strasbourg
    information fournie par So Foot 03.08.2026 22:07 

    Les échanges de cartes Panini… dans la vraie vie. Chelsea continue de dicter à sa guise les mercatos de Strasbourg, ce lundi encore, avec l’arrivée en prêt de Genesis Antwi, un jeune latéral gauche suédois de 19 ans barré à Londres . Celui-ci évoluera sur les bors ... Lire la suite

  • Hervé Renard ne devrait pas rester au chômage bien longtemps
    Hervé Renard ne devrait pas rester au chômage bien longtemps
    information fournie par So Foot 03.08.2026 20:49 

    Il ne devra pas s’actualiser bien longtemps. Un mois après avoir joué les pompiers de service en plein fiasco tunisien à la Coupe du monde, et sans banc fixe depuis son éviction de son poste en Arabie saoudite en avril dernier, Hervé Renard serait sur le point ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank