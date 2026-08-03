Lyon : ambition commando

Ce mardi, à Prague, l’OL entame sa sinueuse route vers une qualification en Ligue des champions, une compétition qu’elle n’a plus disputée depuis le Final 8 de 2020. Mais en pleine stabilisation structurelle, le club rhodanien devra néanmoins très vite décider de quel bois il se chauffera sur la scène européenne.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire avec l’OL, les saisons se suivent mais ne se ressemblent jamais. Depuis le début de la décennie 2020, le club lyonnais fait les montagnes russes, passant de manière cyclique de l’espoir à la déception. Six ans en arrière, en pleine pandémie de Covid 19, il s’envolait vers le Final 8 portugais où il allait écrire sa seconde plus belle histoire européenne. Six ans plus tard, donc, voilà qu’il se retrouve au pied d’une montagne pragoise tout à fait surmontable pour enfin retrouver la Ligue des champions, après tant de temps perdu.

Surmontable car, malgré les nombreux changements qui ont bousculé sa structure ces deux dernières années, l’OL semble clairement avoir, sur le papier, les armes de voir au moins la phase de ligue de C1 cette saison. Cela devra passer ce mardi par une bonne performance au troisième tour préliminaire aller à Prague (20h), à confirmer dans une semaine tout pile au Groupama Stadium, puis un barrage potentiel face à Fenerbahçe (Turquie) ou au Strum Graz (Autriche). Reste à savoir quelles couleurs les Rouge et Bleu souhaitent donner à leur exercice.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com