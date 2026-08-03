 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lyon : ambition commando
information fournie par So Foot 03/08/2026 à 23:36
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Lyon : ambition commando

Lyon : ambition commando

Ce mardi, à Prague, l’OL entame sa sinueuse route vers une qualification en Ligue des champions, une compétition qu’elle n’a plus disputée depuis le Final 8 de 2020. Mais en pleine stabilisation structurelle, le club rhodanien devra néanmoins très vite décider de quel bois il se chauffera sur la scène européenne.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire avec l’OL, les saisons se suivent mais ne se ressemblent jamais. Depuis le début de la décennie 2020, le club lyonnais fait les montagnes russes, passant de manière cyclique de l’espoir à la déception. Six ans en arrière, en pleine pandémie de Covid 19, il s’envolait vers le Final 8 portugais où il allait écrire sa seconde plus belle histoire européenne. Six ans plus tard, donc, voilà qu’il se retrouve au pied d’une montagne pragoise tout à fait surmontable pour enfin retrouver la Ligue des champions, après tant de temps perdu.

Surmontable car, malgré les nombreux changements qui ont bousculé sa structure ces deux dernières années, l’OL semble clairement avoir, sur le papier, les armes de voir au moins la phase de ligue de C1 cette saison. Cela devra passer ce mardi par une bonne performance au troisième tour préliminaire aller à Prague (20h), à confirmer dans une semaine tout pile au Groupama Stadium, puis un barrage potentiel face à Fenerbahçe (Turquie) ou au Strum Graz (Autriche). Reste à savoir quelles couleurs les Rouge et Bleu souhaitent donner à leur exercice.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dix grosses recrues achetées en Bundesliga qui valaient le coût
    Dix grosses recrues achetées en Bundesliga qui valaient le coût
    information fournie par So Foot 03.08.2026 23:54 

    En signant au Real Madrid pour 120 millions d’euros, Yan Diomandé pourrait devenir l’une des plus grosses ventes de la Bundesliga. De quoi coller une étiquette de bon vendeur au championnat allemand, parfois décrié pour ses joueurs hors de prix qui ne performent ... Lire la suite

  • Cinq absences confirmées côté OL avant le Sparta
    Cinq absences confirmées côté OL avant le Sparta
    information fournie par So Foot 03.08.2026 23:09 

    L’OL devra faire avec ses armes. Malgré un bilan positif en matchs amicaux (quatre victoires, deux défaites) et un défi stimulant qui l’amènerait pour la première fois en Ligue des champions pour la première fois depuis six ans, Lyon se présentera diminué mardi ... Lire la suite

  • Chelsea refourgue encore un de ses jeunes à Strasbourg
    Chelsea refourgue encore un de ses jeunes à Strasbourg
    information fournie par So Foot 03.08.2026 22:07 

    Les échanges de cartes Panini… dans la vraie vie. Chelsea continue de dicter à sa guise les mercatos de Strasbourg, ce lundi encore, avec l’arrivée en prêt de Genesis Antwi, un jeune latéral gauche suédois de 19 ans barré à Londres . Celui-ci évoluera sur les bors ... Lire la suite

  • Hervé Renard ne devrait pas rester au chômage bien longtemps
    Hervé Renard ne devrait pas rester au chômage bien longtemps
    information fournie par So Foot 03.08.2026 20:49 

    Il ne devra pas s’actualiser bien longtemps. Un mois après avoir joué les pompiers de service en plein fiasco tunisien à la Coupe du monde, et sans banc fixe depuis son éviction de son poste en Arabie saoudite en avril dernier, Hervé Renard serait sur le point ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank