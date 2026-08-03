Chelsea refourgue encore un de ses jeunes à Strasbourg
Les échanges de cartes Panini… dans la vraie vie. Chelsea continue de dicter à sa guise les mercatos de Strasbourg, ce lundi encore, avec l’arrivée en prêt de Genesis Antwi, un jeune latéral gauche suédois de 19 ans barré à Londres . Celui-ci évoluera sur les bors du Rhin toute la saison, en recherche du temps de jeu et de l’expérience qui lui manquait en Angleterre.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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