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Victime d’un infarctus, Mircea Lucescu est décédé à l’âge de 81 ans ce mardi 7 avril
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 20:25

Victime d’un infarctus, Mircea Lucescu est décédé à l’âge de 81 ans ce mardi 7 avril

Victime d’un infarctus, Mircea Lucescu est décédé à l’âge de 81 ans ce mardi 7 avril

Une terrible nouvelle. L’entraîneur roumain Mircea Lucescu nous a quittés ce mardi 7 avril à l’âge de 81 ans, a annoncé l’hôpital dans lequel il était hospitalisé depuis plusieurs jours après deux incidents cardiaques. Son décès a été confirmé dans la presse locale.

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