 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chers supporters de Liverpool, voici comment rater votre séjour à Paris
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 20:23

Chers supporters de Liverpool, voici comment rater votre séjour à Paris

Chers supporters de Liverpool, voici comment rater votre séjour à Paris

Le PSG fait peur et, apparemment, sa ville aussi. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit Liverpool en quart de finale aller de Ligue des champions. Alors que près de 3000 supporters des Reds sont attendus dans la capitale , Liverpool FC Help, un service délivré par le club, a listé ses recommandations. Dans celles-ci, il est conseillé d’éviter certaines zones et de rester vigilants dans plusieurs situations afin de passer le meilleur séjour possible.

Fans should avoid the following areas: Gare du Nord neighbourhood Pigalle neighbourhood City Centre (Chatelet) #UCL…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank