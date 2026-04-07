Chers supporters de Liverpool, voici comment rater votre séjour à Paris
Le PSG fait peur et, apparemment, sa ville aussi. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit Liverpool en quart de finale aller de Ligue des champions. Alors que près de 3000 supporters des Reds sont attendus dans la capitale , Liverpool FC Help, un service délivré par le club, a listé ses recommandations. Dans celles-ci, il est conseillé d’éviter certaines zones et de rester vigilants dans plusieurs situations afin de passer le meilleur séjour possible.
Fans should avoid the following areas: Gare du Nord neighbourhood Pigalle neighbourhood City Centre (Chatelet) #UCL…
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