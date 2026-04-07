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Best of des buts amateurs du week-end !
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 21:03

Best of des buts amateurs du week-end !

Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ OC Ondaine vs Chavanay

Stoppez tout, la Ligue des champions, c’était ce week-end ! Ça va trop vite, sur une remise en touche, le 10 de Chavanay sait parfaitement où la mettre. Il l’envoie parfaitement à son 9 dont les talents de pivot feraient rougir Victor Wembanyama. La balle revient pour son coéquipier qui balance une frappe surpuissante petit filet. Comme le reste de l’équipe, on ne peut qu’applaudir.…

EA pour SOFOOT.com

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