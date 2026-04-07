Mbappé et Vinicius alignés ensemble pour la première fois plus d'un mois

Alvaro Arbeloa a fait ses choix. Et sans surprise, Kylian Mbappé débutera contre le Bayern Munich pour le très attendu quart de finale aller de Ligue des champions. Malgré le fait qu’il soit sous la menace d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes, le numéro 10 est donc bien titulaire . Il avait déjà été aligné d’entrée ce week-end lors de la défaite contre Majorque (2-1) pour la première fois depuis sa blessure.

Kylian Mbappé sera aux côtés de Vinicius Junior, qui devra lui aussi faire attention à ne pas écoper de carton au Santiago-Bernabeu. Le duo offensif n’avait plus été aligné d’entrée ensemble depuis le mois de février.…

LL pour SOFOOT.com