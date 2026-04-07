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L'Atlético diminué pour son déplacement à Barcelone
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 20:27

L'Atlético diminué pour son déplacement à Barcelone

L'Atlético diminué pour son déplacement à Barcelone

Une absence de taille. Ce mardi, l’ Atlético de Madrid a dévoilé le groupe de joueurs convoqués pour le déplacement sur la pelouse du FC Barcelone , en quart de finale aller de la Ligue des champions (mercredi, 21 heures).

Diego Simeone emmène un contingent de 22 joueurs en terre catalane, avec Antoine Griezmann et Ademola Lookman, mais sans Jan Oblak . Le gardien de 33 ans est absent des terrains depuis le 14 mars , suite à une blessure musculaire contractée lors d’une séance d’entraînement. Juan Musso aura une nouvelle fois la lourde tâche de faire oublier le forfait de l’international slovène.…

CT pour SOFOOT.com

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