Victime d’un choc violent, Jesus de Miguel est décédé

Victime d’un choc violent à la suite d’une sortie du gardien Jesus Owono (FC Andorra) ce lundi soir, Jesus de Miguel est décédé, annonce son club de Tenerife. Transporté à l’hôpital en urgence, De Miguel avait été gardé en observation, avant de voir son état neurologique s’aggraver.

Jesus de Miguel avait 30 ans et disputait sa deuxième saison à Tenerife, après des passages par Fuenlabrada ou Castellon entre autres.…

Par Adel BENTAHA pour SOFOOT.com