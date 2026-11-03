Victime d’un choc violent, Jesus de Miguel est décédé
Victime d’un choc violent à la suite d’une sortie du gardien Jesus Owono (FC Andorra) ce lundi soir, Jesus de Miguel est décédé, annonce son club de Tenerife. Transporté à l’hôpital en urgence, De Miguel avait été gardé en observation, avant de voir son état neurologique s’aggraver.
Jesus de Miguel avait 30 ans et disputait sa deuxième saison à Tenerife, après des passages par Fuenlabrada ou Castellon entre autres.…
Par Adel BENTAHA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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