Versailles renverse Villefranche et reste à l'affût de la première place de National 1
So Foot•07/10/2025 à 21:38
Versailles renverse Villefranche et reste à l'affût de la première place de National 1
Versailles 2 – 1 Villefranche
Buts : Odzoumo (61
e
) et Guillaume (63
e
) pour le FCV // Sylla (6
e
) pour les Caladois
