Paul Pogba, premiers coups de pioche

Entré en jeu pour la première fois depuis son arrivée à Monaco, le champion du monde 2018 a touché un peu moins de 20 ballons, mais a surtout été à la base d’une drôle de scène : un stade tout entier qui se lève pour célébrer un joueur adverse juste après avoir fêté un but. Inédit.

Alerte carambolage. Il était environ 20h40, à Rennes, samedi, quand deux morceaux de vie de football se sont rentrés dedans. D’un côté, un penalty sifflé et transformé, tamponnant pour de bon la victoire d’un Stade rennais qui vient se caler provisoirement dans le top 5 de Ligue 1 grâce à un troisième succès consécutif (4-1). De l’autre, le retour d’un champion disparu, que l’on n’avait plus vu sur une feuille de match professionnelle depuis le mois de septembre 2023, passé par une suspension suite à un contrôle positif à la DHEA (un produit augmentant la testostérone dans le corps), le tribunal de Paris pour faire la lumière sur une sombre affaire d’extorsion en bande organisée et de tentative d’extorsion dont il a été victime, des blessures, et des doutes.

Au Roazhon Park, Paul Pogba est ainsi redevenu ce week-end un joueur de foot professionnel, et même, enfin, un joueur de Ligue 1. Il fallait alors voir les présents se lever et un essaim de téléphones se pointer sur l’international français (91 sélections), plus que sur le quatrième buteur breton du soir, Ludovic Blas, presque sorti momentanément du tableau.…

Tous propos recueillis par MB et CG, à Rennes

Par Maxime Brigand, au Roazhon Park pour SOFOOT.com