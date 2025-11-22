 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paul Pogba, premiers coups de pioche
information fournie par So Foot 22/11/2025 à 23:19

Paul Pogba, premiers coups de pioche

Paul Pogba, premiers coups de pioche

Entré en jeu pour la première fois depuis son arrivée à Monaco, le champion du monde 2018 a touché un peu moins de 20 ballons, mais a surtout été à la base d’une drôle de scène : un stade tout entier qui se lève pour célébrer un joueur adverse juste après avoir fêté un but. Inédit.

Alerte carambolage. Il était environ 20h40, à Rennes, samedi, quand deux morceaux de vie de football se sont rentrés dedans. D’un côté, un penalty sifflé et transformé, tamponnant pour de bon la victoire d’un Stade rennais qui vient se caler provisoirement dans le top 5 de Ligue 1 grâce à un troisième succès consécutif (4-1). De l’autre, le retour d’un champion disparu, que l’on n’avait plus vu sur une feuille de match professionnelle depuis le mois de septembre 2023, passé par une suspension suite à un contrôle positif à la DHEA (un produit augmentant la testostérone dans le corps), le tribunal de Paris pour faire la lumière sur une sombre affaire d’extorsion en bande organisée et de tentative d’extorsion dont il a été victime, des blessures, et des doutes.

Au Roazhon Park, Paul Pogba est ainsi redevenu ce week-end un joueur de foot professionnel, et même, enfin, un joueur de Ligue 1. Il fallait alors voir les présents se lever et un essaim de téléphones se pointer sur l’international français (91 sélections), plus que sur le quatrième buteur breton du soir, Ludovic Blas, presque sorti momentanément du tableau.…

Tous propos recueillis par MB et CG, à Rennes

Par Maxime Brigand, au Roazhon Park pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Habib Beye tient à ce qu’on parle de Paul Pogba au présent
    Habib Beye tient à ce qu’on parle de Paul Pogba au présent
    information fournie par So Foot 22.11.2025 23:28 

    Oui, c’est bel et bien l’info de la soirée : Paul Pogba a rejoué au football. Et ça n’a laissé personne indifférent, à commencer par l’entraîneur rennais Habib Beye qui, en conférence de presse, s’est épanché sur l’autre fait marquant du jour, après la victoire ... Lire la suite

  • Le PSG fait plier Le Havre et reprend les commandes de la Ligue 1
    Le PSG fait plier Le Havre et reprend les commandes de la Ligue 1
    information fournie par So Foot 22.11.2025 23:02 

    Dans un froid glacial et sous quelques flocons, le PSG s'est réchauffé en faisant tomber Le Havre pour reprendre les commandes de la Ligue 1 (3-0). Une bonne manière de préparer la venue de Tottenham, ce mercredi en Ligue des champions. Paris Saint-Germain 3-0 ... Lire la suite

  • Naples reprend provisoirement la tête de la Serie A après sa victoire contre l’Atalanta
    Naples reprend provisoirement la tête de la Serie A après sa victoire contre l’Atalanta
    information fournie par So Foot 22.11.2025 22:53 

    Naples 3-1 Atalanta Buts : Neres (17 e , 38 e ), Lang (45 e ) pour le Napoli // Scamacca (52 e ) pour la Dea Il faudra rester solide devant le derby della Madonnina. … JD pour SOFOOT.com

  • Paul Pogba, le « diable » dans sa tête et le soulagement
    Paul Pogba, le « diable » dans sa tête et le soulagement
    information fournie par So Foot 22.11.2025 22:27 

    Pioche toujours. Quelques minutes après avoir fait son retour sur le terrains à Rennes, où son équipe de Monaco a été largement battue ce samedi soir, Paul Pogba a débarqué en zone mixte en tenue, comme s’il ne voulait plus quitter son maillot et son short, pour ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank