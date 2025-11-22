Habib Beye tient à ce qu’on parle de Paul Pogba au présent
Oui, c’est bel et bien l’info de la soirée : Paul Pogba a rejoué au football.
Et ça n’a laissé personne indifférent, à commencer par l’entraîneur rennais Habib Beye qui, en conférence de presse, s’est épanché sur l’autre fait marquant du jour, après la victoire de son club contre l’ASM. Le technicien brétilien s’est montré ému de « l’hommage du Roazhon Park » à l’égard de Paul Pogba, un joueur qui lui a « procuré beaucoup d’émotions en tant que spectateur de football », au point de le faire « lever de [s]a chaise » plusieurs fois.…
JD, avec CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
