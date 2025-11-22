 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Naples reprend provisoirement la tête de la Serie A après sa victoire contre l’Atalanta
information fournie par So Foot 22/11/2025 à 22:53

Naples reprend provisoirement la tête de la Serie A après sa victoire contre l’Atalanta

Naples reprend provisoirement la tête de la Serie A après sa victoire contre l’Atalanta

Naples 3-1 Atalanta

Buts : Neres (17 e , 38 e ), Lang (45 e ) pour le Napoli // Scamacca (52 e ) pour la Dea

Il faudra rester solide devant le derby della Madonnina.

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Habib Beye tient à ce qu’on parle de Paul Pogba au présent
    Habib Beye tient à ce qu’on parle de Paul Pogba au présent
    information fournie par So Foot 22.11.2025 23:28 

    Oui, c’est bel et bien l’info de la soirée : Paul Pogba a rejoué au football. Et ça n’a laissé personne indifférent, à commencer par l’entraîneur rennais Habib Beye qui, en conférence de presse, s’est épanché sur l’autre fait marquant du jour, après la victoire ... Lire la suite

  • Paul Pogba, premiers coups de pioche
    Paul Pogba, premiers coups de pioche
    information fournie par So Foot 22.11.2025 23:19 

    Entré en jeu pour la première fois depuis son arrivée à Monaco, le champion du monde 2018 a touché un peu moins de 20 ballons, mais a surtout été à la base d’une drôle de scène : un stade tout entier qui se lève pour célébrer un joueur adverse juste après avoir ... Lire la suite

  • Le PSG fait plier Le Havre et reprend les commandes de la Ligue 1
    Le PSG fait plier Le Havre et reprend les commandes de la Ligue 1
    information fournie par So Foot 22.11.2025 23:02 

    Dans un froid glacial et sous quelques flocons, le PSG s'est réchauffé en faisant tomber Le Havre pour reprendre les commandes de la Ligue 1 (3-0). Une bonne manière de préparer la venue de Tottenham, ce mercredi en Ligue des champions. Paris Saint-Germain 3-0 ... Lire la suite

  • Paul Pogba, le « diable » dans sa tête et le soulagement
    Paul Pogba, le « diable » dans sa tête et le soulagement
    information fournie par So Foot 22.11.2025 22:27 

    Pioche toujours. Quelques minutes après avoir fait son retour sur le terrains à Rennes, où son équipe de Monaco a été largement battue ce samedi soir, Paul Pogba a débarqué en zone mixte en tenue, comme s’il ne voulait plus quitter son maillot et son short, pour ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank