Naples reprend provisoirement la tête de la Serie A après sa victoire contre l’Atalanta
information fournie par So Foot•22/11/2025 à 22:53
Naples reprend provisoirement la tête de la Serie A après sa victoire contre l’Atalanta
Naples 3-1 Atalanta
Buts : Neres (17
e
, 38
e
), Lang (45
e
) pour le Napoli // Scamacca (52
e
) pour la Dea
Il faudra rester solide devant le
derby della Madonnina.
…
Oui, c'est bel et bien l'info de la soirée : Paul Pogba a rejoué au football. Et ça n'a laissé personne indifférent, à commencer par l'entraîneur rennais Habib Beye qui, en conférence de presse, s'est épanché sur l'autre fait marquant du jour, après la victoire ...
Lire la suite
Entré en jeu pour la première fois depuis son arrivée à Monaco, le champion du monde 2018 a touché un peu moins de 20 ballons, mais a surtout été à la base d'une drôle de scène : un stade tout entier qui se lève pour célébrer un joueur adverse juste après avoir ...
Lire la suite
Dans un froid glacial et sous quelques flocons, le PSG s'est réchauffé en faisant tomber Le Havre pour reprendre les commandes de la Ligue 1 (3-0). Une bonne manière de préparer la venue de Tottenham, ce mercredi en Ligue des champions. Paris Saint-Germain 3-0 ...
Lire la suite
Pioche toujours. Quelques minutes après avoir fait son retour sur le terrains à Rennes, où son équipe de Monaco a été largement battue ce samedi soir, Paul Pogba a débarqué en zone mixte en tenue, comme s'il ne voulait plus quitter son maillot et son short, pour ...
Lire la suite
