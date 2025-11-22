Le PSG fait plier Le Havre et reprend les commandes de la Ligue 1

Le PSG fait plier Le Havre et reprend les commandes de la Ligue 1

Dans un froid glacial et sous quelques flocons, le PSG s'est réchauffé en faisant tomber Le Havre pour reprendre les commandes de la Ligue 1 (3-0). Une bonne manière de préparer la venue de Tottenham, ce mercredi en Ligue des champions.

Paris Saint-Germain 3-0 Le Havre

Buts : Lee (29 e ), Neves (65 e ) et Barcola (87 e )

Dans une rencontre qui avait débuté devant un tifo en hommage aux victimes du 13 novembre, le PSG a fait le job en mettant fin à la série de quatre matchs sans défaite du Havre, au Parc des Princes (3-0). Pas le match que les supporters parisiens, peu nombreux aux abords du stade une heure avant le coup d’envoi en raison du froid glacial, citeront parmi les temps forts de la saison au printemps prochain. Mais une rencontre qui permet aux champions de France, guidés par leurs hommes en forme (Kang-in Lee, João Neves), de remettre la marche avant après la trêve internationale et de ne pas laisser, même pour une semaine, le fauteuil de leader à l’OM.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com