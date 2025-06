Versailles, la cité royale fait sa révolution

Une guinguette et un skatepark nichés entre le château, la préfecture et la cour d'appel. Mais que se passe-t-il donc à Versailles ? Depuis quelques années, la cité royale n'en finit pas de bousculer son image de bastion conservateur. Un symbole parmi d'autres de cette métamorphose : la rénovation de l'ancienne poste, qui, depuis juillet 2024, accueille un food court, Sept Lieux , et des expositions tournées vers la jeunesse, comme « Game Story » qui, pendant six mois, a transformé l'austère bâtiment de l'avenue de Paris en salle d'arcade géante, attirant près de 46 000 visiteurs.

L'édifice pourrait aussi accueillir un mangaka au printemps prochain, en lien avec le festival d'Angoulême. À partir du 20 septembre, il hébergera la nouvelle médiathèque de l'Ancienne Poste-Heure joyeuse, qui regroupera les bibliothèques de l'Université ouverte, de l'Heure joyeuse et de l'Atelier numérique, avec, là aussi, un espace prévu pour les jeux vidéo.

Dans la chapelle de l'Espace Richaud, autre lieu d'exposition issu de la transformation de l'hôpital royal, le maire, François de Mazières (DVD), nous fait faire le tour des grands projets qu'il a menés depuis 2010 et qu'il a malicieusement inclus dans le programme de la Biennale d'architecture et de paysage, dont il est le commissaire général et dont la troisième édition est consacrée à « la ville vivante ». « L'articulation entre l'architecture et le paysage fait