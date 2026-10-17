Versailles frappe fort, Paris 13 Atlético fait tomber Rouen, Aubagne s'enfonce
Chutes à l’avant. Les cartes sont rebattues en haut du classement. Si La Roche-sur-Yon reste le leader incontesté, Rouen s’est fait chahuter sur la pelouse de Paris 13 Atlético (1-3), tandis que Versailles grimpe au classement après son succès face à Thionville (1-2). Du côté de la zone de relégation, Aubagne chute à nouveau au stade Lattre-de-Tassigny face au Puy-en-Velay (0-1), tandis que Villefranche Beaujolais s’est offert son deuxième succès de la saison en supériorité numérique face à Cannes (2-1) .
Plus d’informations à venir… …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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