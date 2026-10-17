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Chelsea inflige à Everton sa première défaite de la saison mais perd son gardien
information fournie par So Foot 17/10/2026 à 15:34

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Chelsea inflige à Everton sa première défaite de la saison mais perd son gardien

Chelsea inflige à Everton sa première défaite de la saison mais perd son gardien

Everton 0-2 Chelsea

Buts : Neto (46 e , 90 e ) pour les Blues

Grande première. Invaincu depuis le début de la saison, Everton n’a donc pas réussi à enchaîner un septième match sans défaite en Premier League. Au coude-à-coude au classement avec Chelsea, son adversaire du jour, les Toffees se sont finalement inclinés après un récital de Pedro Neto et leur incapacité à se montrer dangereux offensivement (0-2).…

LB pour SOFOOT.com

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