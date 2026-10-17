Chelsea inflige à Everton sa première défaite de la saison mais perd son gardien
Everton 0-2 Chelsea
Buts : Neto (46 e , 90 e ) pour les Blues
Grande première. Invaincu depuis le début de la saison, Everton n’a donc pas réussi à enchaîner un septième match sans défaite en Premier League. Au coude-à-coude au classement avec Chelsea, son adversaire du jour, les Toffees se sont finalement inclinés après un récital de Pedro Neto et leur incapacité à se montrer dangereux offensivement (0-2).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer