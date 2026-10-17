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L'Atlético de Madrid s'impose sur le gong face à l'Espanyol
information fournie par So Foot 17/10/2026 à 16:17

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L'Atlético de Madrid s'impose sur le gong face à l'Espanyol

L'Atlético de Madrid s'impose sur le gong face à l'Espanyol

Espanyol 0-1 Atlético de Madrid

But : Baena (89 e ) pour les Colchoneros

La série continue. Longtemps malmené par l’Espanyol, l’Atlético de Madrid s’est finalement imposé au RCDE Stadium sur le plus petit des écarts (0-1) et signe ainsi sa sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues.…

LB pour SOFOOT.com

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