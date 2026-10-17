Les ambitions de Zidane avec le Red Star

Dans la famille Zidane, je demande… Elyaz. Il n’est pas le plus connu, mais le public français va pouvoir apprendre à connaître le défenseur central de 20 ans , qui a signé au Red Star cet été. Damien Perrinelle l’a déjà titularisé sept fois cette saison , et il n’est pas étranger à la troisième place du club audonien au classement de la Ligue 2 . « Je trouve que j’ai fait un bon début de saison. Le coach m’a donné beaucoup de conseils, ce qui m’a facilité la tâche, et les résultats ont suivi , confie-t-il au Parisien . On ne se met pas de pression. La saison est encore longue. Avec l’équipe et le staff, nous sommes très ambitieux . On doit se concentrer d’abord sur la qualité de notre travail pour que la performance suive. »

Arrivé du Betis, où il jouait avec la réserve , Elyaz Zidane avait déjà discuté avec le Red Star l’an dernier. « Cet été, en étant libre, les échanges ont repris et j’en ai été ravi. Après toute ma formation en Espagne, j’éprouvais le désir de découvrir le championnat français , explique-t-il. J’avais d’autres pistes en France mais le Red Star a su me manifester une vraie confiance. Le coach, Damien Perrinelle, m’avait appelé pour me présenter son projet de jeu. J’ai tout de suite adhéré car c’était exactement ma vision du foot. J’étais très heureux de m’engager avec un club historique comme le Red Star, porté par des supporters fantastiques qui sont toujours derrière nous. Je ne me suis pas trompé dans mon choix . Même si ma culture footballistique est profondément espagnole après mes années de formation là-bas, j’avais envie de m’imprégner de la mentalité française et de ce championnat. » Il n’y a pas si longtemps, c’était son frère Enzo qui foulait les pelouses de Ligue 2 avec Rodez.…

QB pour SOFOOT.com