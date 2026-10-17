Dunkerque renverse Nantes, Metz retrouve la victoire face à Sochaux

Synonyme de « couler à pic » : FC Nantes. Opposés à Dunkerque, les Canaris ont de nouveau affiché leurs limites à la Beaujoire (2-3). Nantes avait pourtant attaqué la rencontre tambour battant et a été récompensé par l’ouverture du score de Kelvin Amian (1-0, 29 e ) . Mais il n’a fallu que cinq minutes aux Maritimes pour renverser la vapeur grâce à Egor Prutsev (1-1, 38 e ) et Gaëtan Robail qui a piqué juste avant la pause (1-2, 43 e ) et au retour des vestiaires (1-3, 59 e ) . La réduction de l’écart de Ryad Hachem dans le temps additionnel a permis de sonner la révolte, mais le réveil s’est avéré trop tardif (2-3, 90 e +1) . Dunkerque met ainsi fin à sa série noire de trois défaites consécutives.

Metz retrouve le sourire

Les Mosellans, qui n’avaient plus goûté à la victoire depuis le 5 septembre face à Rodez, se sont finalement largement imposés face à Sochaux à Saint-Symphorien et se relancent au classement (3-1). Une démonstration lancée par Téji Savanier dont la frappe a été contrée par Saad Agouzoul (1-0, 10 e ) . Une domination logiquement récompensée au tableau d’affichage avant la demi-heure de jeu par Giorgi Abuashvili (2-0, 28 e ) . Benjamin Gomel pensait avoir remis les Lionceaux sur le droit chemin dès le début de seconde période (2-1, 46 e ) . Mais Savanier est venu refaire le break pour les Grenats (3-1, 77 e ) . Comme les Nantais dans l’autre match de ce samedi après-midi, les protégés de Vincent Hognon ont réduit l’écart trop tard (3-2, 90 e +2) .…

LB pour SOFOOT.com