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Vers une prolongation de Phil Foden à Manchester City ?
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 12:40

Vers une prolongation de Phil Foden à Manchester City ?

Vers une prolongation de Phil Foden à Manchester City ?

Plus facile d’être un joueur fidèle à son club formateur quand ce club s’appelle Manchester City. Selon The Atletic , Phil Foden devrait prolonger son contrat à Manchester City jusqu’en 2030 avec une année supplémentaire en option.

Sur le ring avec Cherki

Si Pep Guardiola a trouvé son chouchou avec Rayan Cherki, qui l’a notamment impressionné avec ses talents de boxeurs, c’est sur le terrain que Foden va devoir combattre avec l’ancien Lyonnais pour regagner une place de titulaire aux yeux de l’Espagnol.…

EM pour SOFOOT.com

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