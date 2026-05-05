Doué, Neves, Zaïre-Emery : dans la cour des petits

Joao NEVES, Warren ZAIRE-EMERY, Desire DOUE and Khvicha KVARATSKHELIA of PSG prior the UEFA Champions League match between Paris SG and Bayern Munich at Parc des Princes on April 28, 2026 in Paris, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Avec une Ligue des champions sur la cheminée, glanée en étant que titulaire, peut-on vraiment être considéré comme un espoir ? João Neves, Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué sont tous les trois nommés pour le titre du meilleur espoir aux trophées UNFP, aux côtés de Valentín Barco de Strasbourg et Ayyoub Bouaddi de Lille. Une distinction qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans au 1er avril de l’année en cours.

Dans le dictionnaire du foot, le mot « espoir » désigne un jeune joueur prometteur, souvent encore en formation ou au début de carrière, qui montre un fort potentiel pour devenir un grand nom à l’avenir. Plus de 109 matchs en Ligue 1 pour Doué, 112 pour Zaïre-Emery et 97 pour João Neves (plus 50 dans le championnat portugais), c’est trois-là n’ont rien d’une découverte pour les fans de football, qui ont déjà vu l’étendue de leur talent tout au long d’une campagne européenne historique. Et pourtant, ils seront bien présents le 11 mai au Palais Brongniart , à Paris pour la 34 e édition des trophées UNFP, nommés pour le titre de meilleur espoir. Personne ne remettra en cause leur talent ou leur prestation, cependant le mot « espoir » peut-il encore vraiment les catégoriser ?

Une génération de cracks 💎 Les pépites nommées pour le Trophée UNFP du Meilleur Espoir de Ligue 1 McDonald’s : V. BARCO A. BOUADDI D. DOUÉ J. NEVES W. ZAIRE-EMERY#TrophéesUNFP pic.twitter.com/AHnppROwgr…

Par Evan Margerin pour SOFOOT.com