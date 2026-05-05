Le Bayern Munich aimerait recruter le petit frère d'un joueur du PSG

Soit ils ont du flair, soit ils ont été attirés par le nom. Pendant que Khvicha Kvaratskhelia régale les supporters du PSG, son petit frère Tornike, 16 ans, est déjà dans le viseur du Bayern Munich , selon les infos de la version géorgienne La Gazzetta dello sport .

Kvaradona bis ?

Le cadet évolue actuellement à l’académie du Dinamo Tbilissi , où il a eu droit à sa première apparition avec le groupe professionnel ce week-end, face au Dinamo Batumi. Le championnat géorgien n’étant pas exactement le programme le plus suivi de nos soirées foot, difficile de savoir si on a affaire à un phénomène ou juste à un gamin qui profite d’un nom de famille en or. …

EM pour SOFOOT.com