Vers une prolongation de Dayot Upamecano au Bayern Munich ?
Dernières négociations.
Alors que son contrat au Bayern Munich s’achève dans six mois , Dayot Upamecano, qui semble au sommet de sa forme, serait tout proche de rempiler en Bavière, selon le média allemand TZ. Christophe Freund, directeur technique de l’écurie munichoise, a affirmé ce lundi lors d’une visite au club de supporters à Schechen que les avancées dans les négos pour un accord étaient prometteuses. …
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer