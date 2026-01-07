Le LOSC condamne les chants homophobes entendus lors de Lille-Rennes

Le LOSC se réveille. Lors de la défaite à domicile de Lille contre Rennes ce samedi (0-2), les ultras des DVE, installé provisoirement en tribune latérale, s’étaient faits remarquer avec des chants insultants, dont certains à caractère homophobe, à l’adresse de l’arbitre, des médias et à peu près de la terre entière.

Le club nordiste ouvert à coopérer avec les instances

« Le LOSC condamne avec la plus grande fermeté les propos et comportements inacceptables tenus par une petite partie du public […], contraires à nos valeurs de respect, d’inclusion et de convivialité » , écrit le club nordiste dans un communiqué, alors qu’un journaliste d’Ici Nord a fait savoir qu’il avait porté plainte après avoir été victime de cyber harcèlement pour dénoncé ces chants.…

CMF pour SOFOOT.com